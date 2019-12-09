İran Dışişleri Bakanı Zarif:

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD ile esir takasına hazır olduklarını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bugün İran'ın ABD ile yapacağı esir takasına hazır olduğunu söyledi. Zarif, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında "Top, Amerikan Mahkemesinde" ifadesini kullandı. Bu ifadelerine ek olarak Zarif, "Bu hafta rehinelerimizi geri aldıktan sonra, tutuklu takasına tam anlamıyla hazır olacağız" açıklamasında bulundu.

Casusluk suçlamasıyla 3 yıldır alıkonan bir ABD'li ve İranlı araştırmacı için Cumartesi günü yapılan takas, uzun süredir iki ülke arasında yapılan nadir bir işbirliği olma özelliğini taşıyor.

(İHA)