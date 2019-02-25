Son Dakika Haberleri: İran Dışişleri Bakanı Zarif Görevinden İstifa Etti

İran Dışişleri Bakanı Zarif Görevinden İstifa Etti

1 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif görevinden istifa etti.

İran Dışişleri Bakanı Zarif Görevinden İstifa Etti, System.String[]
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif görevinden istifa etti.

Zarif, resmi sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımda, görevine devam edemeyeceğini belirterek "Hoş çakalın, özür dilerim." ifadelerini kullandı.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'ın haberinde Dışişleri Bakanlığından bir yetkilinin istifa kararını teyit ettiği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:31 Kaynak: AA

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