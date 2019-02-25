İran Dışişleri Bakanı Zarif Görevinden İstifa Etti
1 saat önce
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif görevinden istifa etti.
İran Dışişleri Bakanı
Muhammed Cevad Zarif görevinden istifa etti.
Zarif, resmi sosyal medya hesabı Instagram
'dan yaptığı paylaşımda, görevine devam edemeyeceğini belirterek "Hoş çakalın, özür dilerim." ifadelerini kullandı.
İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'ın haberinde Dışişleri Bakanlığından bir yetkilinin istifa kararını teyit ettiği kaydedildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:31 Kaynak: AA
Merve Sanay'ın Ünlü Oyuncu ile Aşk Yaşadığı İddia Edildi
Sosyal Medya Fenomeni Eylül Öztürk, Bebeğini Kucağına Aldı
İran Dışişleri Bakanı Zarif, Görevinden İstifa Etti
FETÖ'nün TSK Yapılanmasına Yönelik Operasyonda 166 Asker Tutuklandı