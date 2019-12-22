İran Dışişleri Bakanı Zarif, Hint mevkidaşıyla bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran Dışişleri Bakanı Zarif, Hint mevkidaşıyla bir araya geldi - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Hint mevkidaşıyla bir araya geldi

6 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Hint mevkidaşıyla bir araya geldi, System.String[]

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hindistan-İran Ortak Ekonomik Komisyonu toplantısı için Tahran'a gelen Jaishankar ile Zarif'in, ikili ilişkiler ile önemli bölgesel ve küresel konuları ele aldığı belirtildi.

Zarif de resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Jaishankar ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade ederek Hindistan ile güçlü ilişkilerinin olduğunu kaydetti.

Nükleer anlaşmadan çekildikten sonra İran'a yönelik tek taraflı yaptırımları yeniden uygulamaya koyan ABD, Kasım 2018'de Hindistan'ın da aralarında olduğu 8 ülkeyi İran'a petrol yaptırımlarından 6 ay süreyle muaf tutmuştu.

Washington yönetiminin 2 Mayıs'ta muafiyetleri kaldırmasının ardından Hindistan, mayıstan itibaren İran'dan petrol sevkiyatını durdurmuştu.

Hindistan, Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 04:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib'deki saldırılar nedeniyle son 2 günde 25 bin sivil Türkiye'ye göç etti
İran'da grip salgınından ölenlerin sayısı 106'ya yükseldi Rıza Çalımbay, Pato iddialarına cevap verdi! İran'da 5,0 büyüklüğünde deprem! Tüm resmi kurumlar uyarıldı

Son Dakika Haberleri
23:36 Muğla'da 31 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
23:33 Trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
23:33 Bursa'da sazlık alanda yangın (2) - Son Dakika
23:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, "Sarıkamış şehitleri" için paylaşım - Son Dakika
23:30 İstanbul'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
22:28 Sosyal medyaya düşen bu fotoğraf, paylaşım rekorları kırıyor! Sürücülerin dikkati dağıldı - Son Dakika
20:40 Binali Yıldırım: Biz yoldan çıkmadık, bazıları menfaatinin bittiği durakta inmiştir - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 23:37:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İran Dışişleri Bakanı Zarif, Hint mevkidaşıyla bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]