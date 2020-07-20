İran Dışişleri Bakanı Zarif, IKBY Başkanı Barzani ile görüştü - Son Dakika

Irak'a resmi ziyaret gerçekleştiren İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.

Irak'a resmi ziyarette bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, başkent Bağdat'taki resmi temaslarının ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü. Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında açıklama yapan Barzani, İran'ın Irak ve IKBY için önemli bir komşu olduğunu belirterek, "Biz IKBY olarak bütün komşu ülkelerle ilişkilerimiz önemlidir. İran Irak ve IKBY açısından önemli bir komşudur ve biz İran'ın desteğini unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

IKBY Başkanı, görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki siyasi gelişmeler ile korona virüsü salgının bölgeye ve ticarete etkisini de ele aldıklarını açıkladı. IKBY, Irak ve bütün oluşumların ülkesi için büyük bir önem taşıdığını ifade eden Bakan Zarif, "Kürt halkı ile iyi ilişkilerimiz var. Irak ve IKBY ile ekonomik ve ticari ilişkilerimiz iyidir ve bunu daha fazla geliştirmeyi umuyoruz. Korona virüsü salgını bu ilişkileri etkilemedi ve ticari ilişkiler devam etti. Başta enerji olmak üzere bütün alanlarda ilişkilerimizi geliştirmeye özen gösteriyoruz" dedi.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)