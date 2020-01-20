İran: Dışişleri Bakanı Zarif'in Davos Zirvesi'ne katılımı İsviçre tarafından iptal edildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya İran: Dışişleri Bakanı Zarif'in Davos Zirvesi'ne katılımı İsviçre tarafından iptal edildi - Son Dakika Dünya

İran: Dışişleri Bakanı Zarif'in Davos Zirvesi'ne katılımı İsviçre tarafından iptal edildi

12 dakika önce

İsviçre, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in Davos Zirvesi'ne katılımını iptal etti.

İran: Dışişleri Bakanı Zarif'in Davos Zirvesi'ne katılımı İsviçre tarafından iptal edildi, System.String[]

İsviçre, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in Davos Zirvesi'ne katılımını iptal etti.


İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, Zarif'in resmi olarak İsviçre'de 21-24 Ocak'ta gerçekleştirilecek 50. Dünya Ekonomik Forumu'na davet edildiğini, program için hazırlık yaptığını, ancak katılımının daha sonra iptal edildiğini söyledi.

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Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre, İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 01:32 
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