İran Dışişleri Bakanı Zarif, Irak'ta kabinesi meclisten geçen Kazimi'yi tebrik etti - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Irak'ta kabinesi meclisten geçen Kazimi'yi tebrik etti

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, kabinesi mecliste güvenoyu alan Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi'yi tebrik etti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, kabinesi mecliste güvenoyu alan Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi'yi tebrik etti. Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Yeni bir hükümet oluşturmayı başaran Başbakan Kazimi'yi, kabinesini, parlamentoyu ve en önemlisi Irak halkını tebrik ediyorum. İran, her zaman Irak halkı ve onların seçtiği yönetimlerin yanında durmuştur." ifadelerini kullandı. Irak'ın yeni Başbakanı Mustafa el-Kazimi'nin 22 kişilik kabinesi, 15 bakanın güvenoyu almasıyla meclisten geçmişti. Başbakan Kazimi ve güvenoyu alan 15 bakan, mecliste yemin ederek görevlerine başladı. Diğer 7 bakanlığın güven oylaması için mecliste yeniden oturum düzenlenmesi bekleniyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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