İran Dışişleri Bakanı Zarif, Iraklı mevkidaşı ile koronavirüsü görüştü - Son Dakika
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İran Dışişleri Bakanı Zarif, Iraklı mevkidaşı ile koronavirüsü görüştü

6 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlemleri görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Iraklı mevkidaşı ile koronavirüsü görüştü, System.String[]

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlemleri görüştü.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Zarif, Iraklı mevkidaşı Hekim ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler, koronavirüse karşı alınması gereken tedbirler ve ticari ilişkilerin kolaylaştırılması gibi konuları ele aldı.

İki bakanın ayrıca bölgedeki gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Öte yandan Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Hindistan'daki Müslümanlara yönelik sistemli şiddeti kınayarak, "Hint yetkililerden, tüm Hindistanlıların refahını teminat altına almalarını ve anlamsız katliamların sürmesine izin vermemelerini istiyoruz. İzlenecek yol müzakereye ve kanunların hakimiyetine dayanmalıdır." ifadelerini kullandı.

Muhammed Ali, Irak, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 10:54 Kaynak: AA
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