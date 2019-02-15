İran Dışişleri Bakanı Zarif: İran'a Karşı Savaş İntihar Olur

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad, İran'a karşı yapılacak bir savaşın intihar olacağını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad, İran'a karşı yapılacak bir savaşın intihar olacağını söyledi.



55. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı için Almanya'da bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin NBC News televizyon kanalına konuştu.



Zarif, ABD ve müttefiklerini ikaz ederek, İran'a karşı savaşın intihar olacağını söyledi. Zarif, "2003'te Irak'a karşı savaşı yürüten aynı çete, İran'a karşı savaşı tetikliyor, ki bu bir intihar olacaktır" dedi.



Trump yönetimini kastetmediği vurgulayan Zarif, "Ancak hükümetteki bazı kişiler benzeri bir savaşın peşinde" dedi.

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