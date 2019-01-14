Son Dakika Haberleri: İran Dışişleri Bakanı Zarif: "İran Cumhurbaşkanı Yakında Irak'ı Ziyaret Edecek"

İran Dışişleri Bakanı Zarif: "İran Cumhurbaşkanı Yakında Irak'ı Ziyaret Edecek"

41 dakika önce

Dün akşam Irak'ın başkenti Bağdat'a ulaşan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin yakında Irak'ı ziyaret edeceğini açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Zarif:
Dün akşam Irak'ın başkenti Bağdat'a ulaşan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin yakında Irak'ı ziyaret edeceğini açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, resmi ziyaret gerçekleştirdiği temaslarda bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a dün akşam saatlerinde ulaştı. Irak'taki temasları çerçevesinde Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile görüşen Zarif, Irak Milli Hikmet Hareketi lideri Ammar Hekim ile bir araya geldi. Hekim'in Basın Ofisinden yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki ikili ilişkileri görüşen iki liderin ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları da ele aldı.

ABD'nin yaptırımlarına karşı olduklarını ve bu yaptırımları şiddetle kınadıklarını dile getiren Hekim, iki ülke arasında ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi gerektiğini de vurguladı.

Hekim'in başkanlığındaki Irak Milli Hikmet Hareketi'nin siyaseti ve oynadığı rolü dile getiren İranlı Bakan Zarif, Irak'ta demokrasi temelinin kurulması ülkesi için bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin yakında Irak'ı ziyareti edeceğini de ifade etti. - ERBİL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:30 Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı, İran, Irak, Politika
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