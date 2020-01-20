İran Dışişleri Bakanı Zarif: "İran dosyası BM'ye giderse nükleer silah anlaşmasından ayrılırız" - Son Dakika
Son Dakika Politika İran Dışişleri Bakanı Zarif: 'İran dosyası BM'ye giderse nükleer silah anlaşmasından ayrılırız' - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanı Zarif: "İran dosyası BM'ye giderse nükleer silah anlaşmasından ayrılırız"

19 dakika önce

İran Dışişleri Bakanı Zarif Avrupa ülkelerine seslenerek, "Eğer Avrupalılar anlamsız ve dayanaksız davranışlarına devam ederler veya İran dosyasını BM'ye taşırlarsa Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'ndan ayrılırız" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif:

İran Dışişleri Bakanı Zarif Avrupa ülkelerine seslenerek, "Eğer Avrupalılar anlamsız ve dayanaksız davranışlarına devam ederler veya İran dosyasını BM'ye taşırlarsa Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'ndan ayrılırız" dedi.


İran Meclisinde konuşan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, ABD'nin İslam Devriminden bu yana İran'da rejim değişikliğini hedeflediğini öne sürerek, "ABD'nin İran'da rejim değiştirmek istediğini biliyoruz ve buna göre hareket ediyoruz. General Süleymani'nin ölümünün ardından dünyaya gücümüzü gösteren şey, İranlıların meydanlara inmesiydi" dedi.


Avrupa ülkelerine seslendi


Nükleer anlaşma konusunda kazanan tarafın İran olduğunu kaydeden Zarif, ABD'nin Avrupa Birliği (AB) ülkelerine anlaşmadan ayrılmaları için baskı yaptığını belirtti. Zarif, "ABD yönetimi AB'nin nükleer anlaşmadan çıkması için ısrar ediyor. AB, ABD karşısında siyasetini bir kenara bırakmak zorunda kaldı" ifadesini kullandı.


Konuşmasında Avrupa ülkelerine seslenen Zarif, "Eğer Avrupalılar anlamsız ve dayanaksız davranışlarına devam ederler veya İran dosyasını BM'ye taşırlar ise Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'ndan (NPT) ayrılırız" şeklinde konuştu.


İran Dışişleri Bakanı Zarif, AB ülkelerinin nükleer anlaşmaya dönmeleri halinde İran'ın da nükleer anlaşmadaki taahhütlerini askıya alma sürecini durduracağını dile getirerek AB ülkelerinin siyasi oyunlarına devam etmeleri halinde ise İran'ın yeni kararlar alacağını söyledi. - TAHRAN

Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, İran, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Osmanlı üzerinden Türkiye'ye gönderme yaptı
BM'den Libya çağrısı: İç savaşı engellemek için acilen harekete geçmeliyiz BM Genel Sekreteri Guterres: Libyalı taraflardan oluşan askeri komite Cenevre'de toplanacak Pompeo'dan Berlin Konferansı paylaşımı: Libya halkının yanındayız

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 15:16:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İran Dışişleri Bakanı Zarif: "İran dosyası BM'ye giderse nükleer silah anlaşmasından ayrılırız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]