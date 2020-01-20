İran Dışişleri Bakanı Zarif Avrupa ülkelerine seslenerek, "Eğer Avrupalılar anlamsız ve dayanaksız davranışlarına devam ederler veya İran dosyasını BM'ye taşırlarsa Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'ndan ayrılırız" dedi.



İran Meclisinde konuşan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, ABD'nin İslam Devriminden bu yana İran'da rejim değişikliğini hedeflediğini öne sürerek, "ABD'nin İran'da rejim değiştirmek istediğini biliyoruz ve buna göre hareket ediyoruz. General Süleymani'nin ölümünün ardından dünyaya gücümüzü gösteren şey, İranlıların meydanlara inmesiydi" dedi.



Avrupa ülkelerine seslendi



Nükleer anlaşma konusunda kazanan tarafın İran olduğunu kaydeden Zarif, ABD'nin Avrupa Birliği (AB) ülkelerine anlaşmadan ayrılmaları için baskı yaptığını belirtti. Zarif, "ABD yönetimi AB'nin nükleer anlaşmadan çıkması için ısrar ediyor. AB, ABD karşısında siyasetini bir kenara bırakmak zorunda kaldı" ifadesini kullandı.



Konuşmasında Avrupa ülkelerine seslenen Zarif, "Eğer Avrupalılar anlamsız ve dayanaksız davranışlarına devam ederler veya İran dosyasını BM'ye taşırlar ise Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'ndan (NPT) ayrılırız" şeklinde konuştu.



İran Dışişleri Bakanı Zarif, AB ülkelerinin nükleer anlaşmaya dönmeleri halinde İran'ın da nükleer anlaşmadaki taahhütlerini askıya alma sürecini durduracağını dile getirerek AB ülkelerinin siyasi oyunlarına devam etmeleri halinde ise İran'ın yeni kararlar alacağını söyledi. - TAHRAN