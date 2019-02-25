İran Dışişleri Bakanı Zarif İstifa Etti
1 saat önce
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini duyurdu.
İran Dışişleri Bakanı
Cevad Zarif, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini duyurdu. İran'ın Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, istifa ettiğini duyurdu. İstifasını sosyal medya hesabından duyuran Zarif, yaptığı paylaşımda, "Aziz ve cesur İran milletine ve değerli yetkililere, geride kalan 67 ay içindeki nezaketleri için teşekkür ediyorum. Görev süresi içerisindeki eksikliklerim ve göreve devam edemeyişimden dolayı samimiyetle özür dilerim, esenlikle kalın" ifadelerini kullandı. Bakan Zarif'in istifasıyla ilgili resmi açıklama yapıldı.
(Celalettin Erduş/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:46 Kaynak: İHA
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