Son Dakika Haberleri: İran Dışişleri Bakanı Zarif İstifa Etti

İran Dışişleri Bakanı Zarif İstifa Etti

1 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İran Dışişleri Bakanı Zarif İstifa Etti, System.String[]
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini duyurdu. İran'ın Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, istifa ettiğini duyurdu. İstifasını sosyal medya hesabından duyuran Zarif, yaptığı paylaşımda, "Aziz ve cesur İran milletine ve değerli yetkililere, geride kalan 67 ay içindeki nezaketleri için teşekkür ediyorum. Görev süresi içerisindeki eksikliklerim ve göreve devam edemeyişimden dolayı samimiyetle özür dilerim, esenlikle kalın" ifadelerini kullandı. Bakan Zarif'in istifasıyla ilgili resmi açıklama yapıldı.

(Celalettin Erduş/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:46 Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanı, İran, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sosyal Medya Fenomeni Eylül Öztürk, Bebeğini Kucağına Aldı İran Dışişleri Bakanı Zarif, Görevinden İstifa Etti

FETÖ'nün TSK Yapılanmasına Yönelik Operasyonda 166 Asker Tutuklandı Terör Örgütü Yandaşları Avrupa Konseyi Binasına Saldırdı! Çok Sayıda Gözaltı Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 01:02:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran Dışişleri Bakanı Zarif İstifa Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]