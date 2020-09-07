İran Dışişleri Bakanı Zarif, İsviçreli mevkidaşı ile Tahran'da görüştü - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis Tahran'da bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Zarif ve Cassis, ikili ilişkiler ile uluslararası meseleleri görüştü.

Bakanlar ayrıca İsviçre'nin ABD yaptırımları nedeniyle diğer ülkelerle para transferi gerçekleştiremeyen İran ile gıda ve ilaç alım satımı için kurduğu mali kanalı da ele aldı.

Resmi temaslarda bulunmak üzere cumartesi günü İsfahan kentine gelen Cassis, dün İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile görüşmüştü.