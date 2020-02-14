İran Dışişleri Bakanı Zarif, Münih'te Kanada Başbakanı Trudeau ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran Dışişleri Bakanı Zarif, Münih'te Kanada Başbakanı Trudeau ile görüştü - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Münih'te Kanada Başbakanı Trudeau ile görüştü

6 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Almanya'nın Münih kentinde Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Münih'te Kanada Başbakanı Trudeau ile görüştü, System.String[]

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Almanya'nın Münih kentinde Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 56. Münih Güvenlik Konferansı için Almanya'da bulunan Zarif ve Trudeau, iki ülke arasındaki ilişkileri görüştü.

Münih'teki temasları kapsamında Zarif ayrıca Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Vatikan Dışişleri Bakanı Paul Richard Gallagher, Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek'in yanı sıra Nelson Mandela'nın kurucusu olduğu Nobel ödüllü ve deneyimli siyasetçilerden oluşan Elders grubu (Akil İnsanlar) ve Uluslararası Kriz Grubu ile de bir araya geldi.

Bu yıl 56'ncısı düzenlenen dünyanın önemli platformlarından Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2020) bugün başladı.

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Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 07:54 Kaynak: AA
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