İran dışişleri bakanı zarif, new york'a gitti

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, 74. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Toplantısı'na katılmak üzere New York'a gitti.

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