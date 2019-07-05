Son Dakika Haberleri: İran Dışişleri Bakanı Zarif New York Times'a konuştu
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İran Dışişleri Bakanı Zarif New York Times'a konuştu

1 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Zarif, kendisine yönelik ABD'nin yaptırım tehdidine ilişkin, "Benim ya da ailemin İran dışında bir mal varlığı yok. İran dışında banka hesabım bile yok. İran benim tüm hayatım ve tek bağlılığım." dedi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif New York Times'a konuştu, System.String[]
İran Dışişleri Bakanı Zarif, kendisine yönelik ABD'nin yaptırım tehdidine ilişkin, "Benim ya da ailemin İran dışında bir mal varlığı yok. İran dışında banka hesabım bile yok. İran benim tüm hayatım ve tek bağlılığım." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:42 
Ekonomi
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