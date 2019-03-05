Son Dakika Haberleri: İran Dışişleri Bakanı Zarif: "Nükleer Anlaşma Konusunda Sabrımız Taşmak Üzere"

İran Dışişleri Bakanı Zarif: "Nükleer Anlaşma Konusunda Sabrımız Taşmak Üzere"

1 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ve ortaklarının İran hakkındaki iddialarının aksine Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (IAEA) İran’ın sözünde durduğunu teyit ettiğini ancak ‘sabırlarının taşmak üzere olduğunu’ belirtti. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, IAEA Başkanı Yukiya Amano’nun ‘İran’ın nükleer faaliyetlerine ilişkin taahhütlerini Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) çerçevesinde uyguladığı’ yönündeki […]The post İran Dışişleri Bakanı Zarif: “Nükleer anlaşma konusunda sabrımız taşmak üzere” appeared first on Enerji Enstitüsü.

İran Dışişleri Bakanı Zarif:
İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ve ortaklarının İran hakkındaki iddialarının aksine Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (IAEA) İran'ın sözünde durduğunu teyit ettiğini ancak 'sabırlarının taşmak üzere olduğunu' belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, IAEA Başkanı Yukiya Amano'nun 'İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin taahhütlerini Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) çerçevesinde uyguladığı' yönündeki ifadeleri üzerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump ve müttefiklerini eleştirdi.

İranlı Bakan Zarif, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Netanyahu, Trump ve ortaklarının İran hakkında sürekli ortaya attığı yalanların aksine Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) onlarca kez olduğu gibi bir kere daha sözümüzde durduğumuzu ve ABD'nin yasalara aykırı olarak ihlal ettiği nükleer anlaşmaya bağlı kaldığımızı teyit etti. Ancak bununla birlikte bizim sabrımız taşmak üzere" diye konuştu.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da toplanan IAEA Genel Kurulu'nda konuşan Başkan Yukiya Amano, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2231 sayılı kararı uyarınca, İran'ın nükleer faaliyetlerine yönelik ajansın doğrulama ve izleme raporunu paylaştı ve "İran, nükleer faaliyetlerine ilişkin taahhütlerini Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) çerçevesinde uyguluyor. İran'ın bu taahhütleri tam olarak uygulamaya devam etmesi önemli" ifadelerini kullanmıştı.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 05:50 

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