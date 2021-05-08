İran Dışişleri Bakanı Zarif, nükleer görüşmelerde sorumluluğun anlaşmadan çekilen ABD'de olduğunu söyledi - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı Viyana'da devam eden nükleer görüşmelerde sorumluluğun Tahran'da değil, Washington'da olduğunu ifade etti.

Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, nükleer anlaşmayla ilgili sorunun eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 8 Mayıs 2018'de ülkesini nükleer anlaşmadan tek taraflı çekmesiyle başladığını dile getirdi.

Trump'a işaret eden Zarif, "3 yıl önce bugün rezil bir soytarı, ABD'nin nükleer anlaşma ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararı kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal etti." değerlendirmesinde bulundu.

Zarif, "ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin hukuksuzluğa devam edip etmeyeceğine veya hukuka bağlı kalıp kalmayacağına karar vermelidir. Bu konudaki sorumluluk ABD'de, İran'da değil." ifadelerini kullandı.

İran ile nükleer anlaşma

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, Rusya Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında 2015'te Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

Donald Trump'ın başkanlığı döneminde Washington, 8 Mayıs 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilerek, İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Yaptırımlara karşılık 8 Mayıs 2019'da kademeli olarak anlaşmadaki taahhütlerini durdurmaya başlayan İran, 5 Ocak 2020'de anlaşmadaki taahhütlerini tamamen durdurmuş ve yüksek düzeyde uranyum zenginleştirme işlemi dahil bir dizi adım atmıştı.

ABD'de göreve gelen Joe Biden yönetimi, Tahran'ın anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmesi halinde anlaşmaya geri döneceklerini duyurmuştu. İran ise anlaşmadan çekilen taraf olarak öncelikle ABD'nin anlaşmaya dönmesini ve yaptırımlarını kaldırması gerektiğini açıklamıştı.

Nükleer anlaşmanın tarafları, 6 Nisan'da Avusturya'nın başkenti Viyana'da nükleer anlaşmanın tam uygulanması ve ABD'nin yaptırımları kaldırarak, anlaşmaya dönüşünün ele alındığı görüşmelere başlamıştı.