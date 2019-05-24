İran Dışişleri Bakanı Zarif, Pakistan'da
2 saat önce
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, resmi temaslarını sürdürdüğü Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Pakistan Başbakanı İmran Han ve Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 10:54 Kaynak: AA
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