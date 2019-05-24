Son Dakika Haberleri: İran Dışişleri Bakanı Zarif, Pakistan'da

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Pakistan'da

2 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, resmi temaslarını sürdürdüğü Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Pakistan Başbakanı İmran Han ve Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, resmi temaslarını sürdürdüğü Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Pakistan Başbakanı İmran Han ve Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile görüştü.
İran Dışişleri Bakanı Zarif, Pakistan'da
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 10:54 Kaynak: AA
Pakistan, Dışişleri Bakanı, İran, Güncel
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