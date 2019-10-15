Son Dakika Haberleri: İran Dışişleri Bakanı Zarif: "Petrol tankerimize yönelik saldırının arkasında devlet var"
Son Dakika Güncel İran Dışişleri Bakanı Zarif: 'Petrol tankerimize yönelik saldırının arkasında devlet var'

İran Dışişleri Bakanı Zarif: "Petrol tankerimize yönelik saldırının arkasında devlet var"

2 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, İran'a ait Sabiti adlı petrol tankerine yönelik saldırıya ilişkin incelemenin devam ettiğini söyleyerek saldırının bir veya birkaç devlet tarafından yapıldığını belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Zarif:

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, İran'a ait Sabiti adlı petrol tankerine yönelik saldırıya ilişkin incelemenin devam ettiğini söyleyerek saldırının bir veya birkaç devlet tarafından yapıldığını belirtti.

İran'ın Sabiti adlı petrol tankerine yönelik Suudi Arabistan'ın Cidde Limanı yakınlarında düzenlenen terör saldırısına ilişkin konuşan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, saldırının bir veya birkaç devlet tarafından düzenlendiğini kaydederek, "Elbette saldırıya ilişkin incelemelerimiz devam ediyor. Saldırıya ilişkin kesin sonuç elde etmeden hiçbir ülkeyi suçlamıyoruz" dedi. Zarif petrol tankerine yönelik saldırının karmaşık bir durum olduğunu da ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de dünkü konuşmasında petrol tankerine yönelik saldırının arkasında bir devletin olduğunu söylemiş ve saldırıya ilişkin devam eden incelemenin ardından kesin cevap vereceklerini belirtmişti.

İran bayraklı Sabiti adlı petrol tankeri, Suudi Arabistan'ın Cidde Limanı'na 60 mil uzaklıkta saldırıya uğramıştı. İran Ulusal Petrol Şirketi, saldırının iki ayrı füzeyle gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

(YK-NT-D)

Mevlüt Çavuşoğlu, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:37 Kaynak: İHA
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