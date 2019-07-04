Son Dakika Haberleri: İran Dışişleri Bakanı Zarif: "Şahsıma yönelik olası yaptırımları sorun olarak görmüyorum"
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İran Dışişleri Bakanı Zarif: "Şahsıma yönelik olası yaptırımları sorun olarak görmüyorum"

31 dakika önce

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD'nin kendisini yaptırım listesine alma ihtimalini değerlendirerek, "Şahsıma yönelik olası yaptırımları sorun olarak görmüyorum" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif:
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD'nin kendisini yaptırım listesine alma ihtimalini değerlendirerek, "Şahsıma yönelik olası yaptırımları sorun olarak görmüyorum" dedi.

ABD basının önde gelen gazetelerinden birine röportaj veren İran Dışişleri Bakanı Zarif, Washington'un kendisine yönelik uygulayacağı olası yaptırıma ilişkin, "Beni tanıyan herkes bilir ki İran dışında benim ve aileme ait hiçbir mülk ve banka hesabı bulunmamakta. İran benim tüm yaşamım. O nedenle olası bir yaptırımı sorun olarak görmüyorum" ifadelerini kullandı.

"Bu kararın kimseye faydası olmayacaktır"

ABD'nin kendisini yaptırım listesine alarak, kuracağı diplomatik ilişkilerin engellenmek istendiğini söyleyen Zarif, "Bu kararın kimseye faydası olmayacaktır. Washington yönetiminin doğru karar alma ihtimali bu şekilde zayıflamıştır" dedi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in de bu hafta içinde ABD tarafından yaptırım listesine ekleneceğini aktarmıştı. - TAHRAN
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 08:47 Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri, Washington, İran, Politika
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