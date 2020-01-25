İran Dışişleri Bakanı Zarif: Süleymani suikastına rağmen ABD ile görüşmeye hazırız - Son Dakika
Son Dakika Dünya İran Dışişleri Bakanı Zarif: Süleymani suikastına rağmen ABD ile görüşmeye hazırız - Son Dakika Dünya

İran Dışişleri Bakanı Zarif: Süleymani suikastına rağmen ABD ile görüşmeye hazırız

6 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ülkesinin Amerika Birleşik Devletleri ile müzakere ihtimalini gözardı etmediğini söyledi

İran Dışişleri Bakanı Zarif: Süleymani suikastına rağmen ABD ile görüşmeye hazırız, System.String[]

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ülkesinin Amerika Birleşik Devletleri ile müzakere ihtimalini gözardı etmediğini söyledi.


Kapılarının General Kasım Süleymani suikastına rağmen Washington'la müzakerelere hala açık olduğunu belirten Zarif, ancak bunun için bazı koşullarının bulunduğunu dile getirdi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 05:42 
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