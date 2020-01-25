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İran Dışişleri Bakanı Zarif: Süleymani suikastına rağmen ABD ile görüşmeye hazırız
6 saat önce
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ülkesinin Amerika Birleşik Devletleri ile müzakere ihtimalini gözardı etmediğini söyledi
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ülkesinin Amerika Birleşik Devletleri ile müzakere ihtimalini gözardı etmediğini söyledi.
Kapılarının General Kasım Süleymani suikastına rağmen Washington'la müzakerelere hala açık olduğunu belirten Zarif, ancak bunun için bazı koşullarının bulunduğunu dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 05:42
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