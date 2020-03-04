İran Dışişleri Bakanı Zarif: "Suriye'de şiddetin yoğunluğunu düşürebilen tek mekanizma Astana... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran Dışişleri Bakanı Zarif: 'Suriye'de şiddetin yoğunluğunu düşürebilen tek mekanizma Astana... - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanı Zarif: "Suriye'de şiddetin yoğunluğunu düşürebilen tek mekanizma Astana...

6 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Türkiye-Rusya-İran arasındaki Astana sürecinin, Suriye'deki şiddeti düşüren ve istikrara katkı sağlayan tek mekanizma olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif:

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Türkiye-Rusya-İran arasındaki Astana sürecinin, Suriye'deki şiddeti düşüren ve istikrara katkı sağlayan tek mekanizma olduğunu söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Tabiat Haftası münasebetiyle Dışişleri Bakanlığının bahçesine fidan diken Zarif, burada gazetecilere Astana Zirvesi'yle ilgili konuştu.

Astana Zirvesi'ne ev sahipliği sırasının Tahran'da olduğunu ifade eden Zarif, şunları söyledi:

"Suriye'de şu ana kadar şiddetin yoğunluğunu düşürebilen, istikrara ve terörizmle mücadeleye katkı sağlayan tek mekanizma Astana sürecidir. Bu başarılı bir süreçti. Bu toplantının en kısa zamanda üst düzeyde gerçekleşeceği inancındayız."

Zarif, kısa süre önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda konuştuğunu ve Rus bakanın da bu işin gerekliliğine vurgu yaptığını aktardı.

Astana, Suriye, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 06:24 Kaynak: AA
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