İran Dışişleri Bakanı Zarif, Tahran'da Afganistan Ulusal Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah ile görüştü - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Afganistan Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ile bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Zarif ile Abdullah, ikili ilişkiler ve Afganlar arası barış müzakerelerini ele aldı.

Zarif, Afganlar arası barış müzakerelerini ve Taliban'ın Afganistan'ın siyasi yapısında yer almasını desteklediklerini belirterek, Afganistan Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi sorumluluğunu üstlenmesi nedeniyle de Abdullah'ı takdir etti.

Abdullah da görüşmede Afganistan'daki son gelişmeler ve Afganlar arasındaki müzakerelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Beraberindeki heyetle bugün Tahran'a gelen Abdullah'ın, İran'ın diğer yetkilileriyle de görüşmesi bekleniyor.