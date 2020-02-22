İran Dışişleri Bakanı Zarif, Tahran'da Hollandalı mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok başkent Tahran'da bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Zarif ile Blok arasındaki görüşmede ikili ve bölgesel konuların yanı sıra nükleer anlaşma, Irak, Afganistan, Yemen ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı.

Bakanların ayrıca, İranlı general Kasım Süleymani'nin 3 Ocak'ta ABD saldırısında öldürülmesi ve 8 Ocak'ta başkent Tahran'da düşürülen Ukrayna uçağıyla ilgili de görüş alışverişinde bulundukları belirtildi.

İran ziyaretine dün başlayan Hollanda Dışişleri Bakanı Blok, İsfahan kentindeki kültürel mekanları ziyaretinin ardından bugün Tahran'a gelmişti. Blok'un Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.

Blok'un İran'daki temaslarının ardından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'ı da ziyaret edeceği ifade ediliyor.