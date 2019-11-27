Son Dakika Haberleri: İran Dışişleri Bakanı Zarif, Taliban heyeti ile görüştü
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İran Dışişleri Bakanı Zarif, Taliban heyeti ile görüştü

6 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, başkent Tahran'da Taliban Siyasi Ofis Temsilcisi Molla Abdulgani Berader başkanlığındaki Taliban heyeti ile görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Taliban heyeti ile görüştü, System.String[]

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, başkent Tahran'da Taliban Siyasi Ofis Temsilcisi Molla Abdulgani Berader başkanlığındaki Taliban heyeti ile görüştü.


Afganistan'da barışın sağlanması için tüm gruplarla görüştüklerini söyleyen İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Taliban heyeti ile de bu kapsamda görüştüklerini belirtti. İran'ın Afganistan ile ekonomik ve kültürel ilişkileri geliştirmek istediğini belirten Zarif, Afganistan'daki barış sürecini destek vermek istediklerini ve Taliban heyeti ile bu nedenle görüştüklerini söyledi.


Son olarak 17 Eylül tarihinde Tahran'ı ziyaret eden Taliban heyeti ABD ile sona eren görüşmelerin ardından ikinci kez İran'ı ziyaret etmiş oldu. - TAHRAN

Mevlüt Çavuşoğlu, Tahran, İran, Politika

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:01 Kaynak: İHA
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