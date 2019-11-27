Son Dakika Haberleri: İran Dışişleri Bakanı Zarif Taliban heyetiyle görüştü
Son Dakika Güncel İran Dışişleri Bakanı Zarif Taliban heyetiyle görüştü - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanı Zarif Taliban heyetiyle görüştü

6 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, başkent Tahran'da Taliban Siyasi Ofis Temsilcisi Molla Abdulgani Berader başkanlığındaki heyetle bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif Taliban heyetiyle görüştü, System.String[]

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, başkent Tahran'da Taliban Siyasi Ofis Temsilcisi Molla Abdulgani Berader başkanlığındaki heyetle bir araya geldi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre Zarif, İran'ın "Afganistan hükümeti ve ülkedeki tüm etkili siyasi grupların katılımıyla Afganlar arasında diyaloğun oluşumuna ve güçlendirilmesine katkıda bulunmaya hazır olduğunu" belirtti.

"İran'ın Afganistan'daki barış sürecine katkı sağlamak için sürdürdüğü çabalar kapsamında" Tahran'ı ziyaret ettiği belirtilen Taliban heyetini kabul eden Zarif, ülkesinin Afganistan'la ekonomik ve kültürel ilişkileri geliştirmek istediğini kaydetti.

Öte yandan görüşmeye ilişkin Twitter hesabından bilgi veren Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid, "Taraflar bu görüşmede, Afganistan'ın sorunlarını barışçıl yollarla çözmeyi ve mevcut gelişmeleri detaylı şekilde aldı." ifadelerini kullandı.

ABD'nin 8 Eylül'de Taliban ile sürdürdüğü barış görüşmelerini durdurmasının ardından Taliban heyeti ikinci kez İran'ı ziyaret ediyor. Taliban heyeti, barış görüşmelerinin durdurulmasının ardından 14 Eylül'de Moskova'yı, 17 Eylül'de de Tahran'ı ziyaret etmişti.

Mevlüt Çavuşoğlu, Tahran, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'den S-400 açıklaması: Türkiye'nin adımları endişe verici
Türkiye'nin S-400 testine ABD'den ilk yorum: Endişe verici İran Büyükelçisi Mohammad Farazmand: Türkiye'de Fars diline ilgi, İran'dan daha fazla İBB Meclisi'nde "Lan" kavgası! Görüşmelere ara verildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 16:30:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran Dışişleri Bakanı Zarif Taliban heyetiyle görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]