İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten ABD'nin Irak saldırısına tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten ABD'nin Irak saldırısına tepki - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten ABD'nin Irak saldırısına tepki

6 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, ABD'nin kendisini savunmak adına bölgeyi kana buladığını söyleyerek, "Bunun son örneğini ABD'nin Irak'a gerçekleştirdiği saldırısında gördük" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten ABD'nin Irak saldırısına tepki, System.String[]

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, ABD'nin kendisini savunmak adına bölgeyi kana buladığını söyleyerek, "Bunun son örneğini ABD'nin Irak'a gerçekleştirdiği saldırısında gördük" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, Rusya'nın başkenti Moskova'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Bakan Zarif yaptığı açıklamalarda, İran ve Rusya'nın ABD'nin aksine bölgede barış ve istikrar için çalıştığını belirterek, "Her iki ülkenin ortaya koyduğu plan ve öneriler bu gerçeği göstermektedir" ifadelerini kullandı.

İran ve Rusya arasındaki ilişkinin önemli ve stratejik değere sahip olduğunu dile getiren Zarif, "Rusya ve Çin ile birlikte düzenlediğimiz ortak askeri tatbikat bu hedefle başlatılmıştır" dedi.

Bakan Zarif, İran ve Rusya'nın nükleer anlaşmanın uygulanması konusunda hemfikir olmasına rağmen ABD'nin tüm uluslararası anlaşmaları yok sayan bir ülke olduğunu söyledi. Zarif, "ABD kendisini savunmak adına binlerce kilometre uzaklıktan gelerek bölgeyi kana bulamakta. ABD'nin Irak'taki son saldırıları, bunun en açık örneğidir" şeklinde konuştu.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:50 Kaynak: İHA
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