İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten ABD'nin İran yolcu uçağı tacizine ilişkin açıklama

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD savaş uçağının İran yolcu uçağını taciz ederek acil iniş yapmasına neden olduğu olaya ilişkin açıklama yaptı. Zarif, "ABD sivillerin hayatını tehlikeye atıyor. Bu kanun kaçakları bir felaketten önce durdurulmalıdır" dedi.

İran Havayoluna ait Tahran- Beyrut seferini gerçekleştiren, 1152 sefer sayılı A-310 yolcu uçağı Suriye hava sahası üzerindeyken ABD'ye ait savaş uçağı tarafından taciz edildi ve uçak taciz nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldı. İran Dışişleri Muhammed Cevad Zarif sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD, yasa dışı olarak bir devletin topraklarını işgal ediyor ve sivil uçağı taciz ederek sivillerin hayatını tehlikeye atıyor. Bu kanun kaçakları bir felaketten önce durdurulmalıdır" dedi.