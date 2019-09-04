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İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten ABD'nin para teklifine tepki

51 dakika önce

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook'un, 'Adrian Derya' adlı geminin kaptanına yapılan para teklifine tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten ABD'nin para teklifine tepki, System.String[]

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook'un, 'Adrian Derya' adlı geminin kaptanına yapılan para teklifine tepki gösterdi.

Financial Times gazetesinin haberine göre, ABD'nin İran Özel Temsilci Biran Hook, Adrian Derya adlı geminin kaptanına gönderdiği mailde, gemiyi ABD'nin alıkoyması için uygun bir ülkeye yönlendirmesini ve bunun karşılığında para ödülü verileceğini belirtti. Adrian Derya adlı gemi kaptanının ABD'den gelen para teklifine olumlu cevap vermediği belirtilen haberde, gemi kaptanının ABD tarafından yaptırım listesine alındığı ifade edildi. Yayınlanan haberden sonra açıklamada bulunan İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD'nin deniz korsanlığındaki başarısızlığından sonra rüşvet vermeye başladığını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı, "ABD deniz korsanlığındaki başarısızlığından sonra rüşvet vermeye başladı. ya İran petrolünü bize ver ve milyon dolarlar kazan ya da kendin yaptırım listesine alınırsın. Tıpkı birkaç hafta önce bana Beyaz Saray'dan gelen davete benziyor. Bu bir olguya dönüşmeye başladı" dedi.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Times, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 11:50 Kaynak: İHA
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