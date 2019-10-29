Son Dakika Haberleri: İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten ABD'ye uyarı: "Savaş kimsenin yararına olmayacak"
Son Dakika Güncel İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten ABD'ye uyarı: 'Savaş kimsenin yararına olmayacak'

İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten ABD'ye uyarı: "Savaş kimsenin yararına olmayacak"

12 dakika önce

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Körfez ülkelerini yeniden Hürmüz Barış Planı'na davet ederek ABD'ye uyarıda bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten ABD'ye uyarı:

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Körfez ülkelerini yeniden Hürmüz Barış Planı'na davet ederek ABD'ye uyarıda bulundu. Zarif, "Savaş kimsenin yararına olmayacak. Trump tek taraflı bir anlaşmayı İran'a dayatamaz." dedi.

El Cezire televizyonuna konuşan İran Dışişleri Bakanı Zarif, Körfez ülkelerine seslenerek, "Körfez ülkelerini güven ortamını sağlamak için Hürmüz Barış Planı'na davet ediyorum." çağrısında bulundu. ABD'yi olası bir savaşa karşı uyaran İran Dışişleri Bakanı Zarif, savaşın kimseye bir faydasının olmayacağını söyleyerek, "Donald Trump tek taraflı bir anlaşmayı İran'a dayatamaz." diye konuştu. ABD ve 4+1 ülkeleri ile imzalanan nükleer anlaşmayı hatırlatan Zarif, İran'ın nükleer çalışmaları ile alakalı her anlaşmanın tüm tarafların yararına olması gerektiğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Uluslararası Münih Güvenlik Konferansına katılmak için Katar'ın başkenti Doha'da bulunuyor.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Körfez, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 08:35 Kaynak: İHA
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