Son Dakika Haberleri: İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten, Ruhani Lider Hamaney ve Cumhurbaşkanı Ruhani'ye Teşekkür

İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten, Ruhani Lider Hamaney ve Cumhurbaşkanı Ruhani'ye Teşekkür

1 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ruhani lider Ayetullah Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye, Dışişleri Bakanlığına ve kendisine yönelik ülkenin milli çıkarlarını esas alarak gösterdikleri ilgi için teşekkür etti.

İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten, Ruhani Lider Hamaney ve Cumhurbaşkanı Ruhani'ye Teşekkür, System.String[]
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ruhani lider Ayetullah Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye, Dışişleri Bakanlığına ve kendisine yönelik ülkenin milli çıkarlarını esas alarak gösterdikleri ilgi için teşekkür etti.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, İran milletinin kendisine göstermiş olduğu sevgi ve muhabbet için teşekkür ederek "Bana ve Dışişleri Bakanlığına yönelik kardeşim Kasım Süleymani'nin açıklamaları, sayın Cumhurbaşkanının şahsıma yönelik mektubu ve Devrim Liderinin babacan tavrı beni ve arkadaşlarımı mutlu etti. Bu muhabbet ve sevgi bağı, İran milletinin elde ettiği zaferlerin sırrıdır" dedi.

İran milleti arasında kavga çıkartmak ve tüm Orta Doğu'yu silahlandırarak güvensizlik ortamı oluşturmak isteyenlerin başarılı olamayacağını vurgulayan İran Dışişleri Bakanı Zarif, "Dışişleri Bakanlığı olarak temel inancımız içeride sağlanacak birliktelik ve vahdet ile bölgede başarılı olabileceğimiz şeklindedir. Bugün, siyonist İsrail rejimi bölgede tüm gücüyle İran aleyhinde çalışmaktadır. Tüm bunları birlikte ve yan yana hareket ederek aşacağız ve daha da ilerleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Tüm İranlıların etnik, mezhepsel ve dini farklılıklara rağmen aynı gemide olduklarına dikkat çeken Zarif "İçeride sağlayacağımız birlikteliği dışarıyla uyumlu bir şekilde kullanmalıyız" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif istifa ettiğini belirttikten sonra Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bu istifanın ülke çıkarına olmayacağını belirterek istifayı kabul etmediğini açıklamıştı. - TAHRAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:56 Kaynak: İHA

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