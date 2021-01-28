İran Dışişleri Bakanı Zarif: "Trump'ın başarısız maksimum baskı politikasını unutmayın" - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin İran'a yönelik ağır yaptırımlar uyguladığını ve nükleer anlaşmayı ihlal ettiğini belirterek, ABD Dışişleri Bakanı Tony Blinken'den Trump'ın başarısız maksimum baskı politikalarını unutmamasını istedi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, yeni ABD Dışişleri Bakanı Tony Blinken'in İran hakkındaki açıklamalarına sosyal medya hesabından cevap verdi. Zarif, nükleer anlaşmayı ihlal eden tarafın ABD olduğunu hatırlatarak, "Nükleer anlaşmayı ABD ihlal etti. İran'a yönelik ilaç ve gıda yaptırımı dahi uyguladı. İran o dönem dahi nükleer anlaşmaya bağlı kaldı" ifadesini kullandı.

İran'ın nükleer anlaşma kapsamında bazı taahhütlerini askıya aldığını belirten Zarif, "Bu durumda ilk adımı kim atmalı? Hiçbir zaman Trump'ın başarısız maksimum baskı politikalarını unutmayın" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Tony Blinken, düzenlediği ilk basın toplantısında İran'ın nükleer anlaşmaya dönmesi halinde Washington yönetiminin de nükleer anlaşmaya döneceğini açıklamıştı.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)