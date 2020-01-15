İran Dışişleri Bakanı Zarif: "Trump ve DEAŞ dışında hiç kimse Süleymani'nin ölümünden mutlu olmadı" - Son Dakika
Son Dakika Politika İran Dışişleri Bakanı Zarif: 'Trump ve DEAŞ dışında hiç kimse Süleymani'nin ölümünden mutlu olmadı' - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanı Zarif: "Trump ve DEAŞ dışında hiç kimse Süleymani'nin ölümünden mutlu olmadı"

6 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD Başkanı Donald Trump ve DEAŞ dışında hiç kimsenin General Kasım Süleymani'nin ölümünden mutlu olmadığını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif:

İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD Başkanı Donald Trump ve DEAŞ dışında hiç kimsenin General Kasım Süleymani'nin ölümünden mutlu olmadığını söyledi.


İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen Uluslararası Raisina konferansında bölgedeki ve İran'daki son olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu. Zarif, "Son olaylar ABD'nin bölgemiz hakkındaki düşüncesini hoş olmayan ciddi bir sorunu yansıtmaktadır. Her şeyden önce, onlar bu bölgedeki insanların bakış açısından değil, kendi bakış açılarından bakarlar" dedi.


Zarif konuşmasının devamında General Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesine işaret ederek, "Onlar saygı duyulan bir generale Irak'ta suikast düzenleyerek Irak topraklarını ihlal ettiler. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun söylediği gibi Bağdat ve Tahran'da halkın sokaklara dökülüp sevinç gösterisi yapacaklarını zannediyorlardı. Yayınladığı videoda küçük bir topluluğu seçerek yazdığı twitte bölgeyi ondan kurtardık ve halk sevinç gösterileri yapıyor yazdı" dedi.


Bakan Zarif, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:


"Bu gösteriyor ki çok tehlikeli olan ve birleştirildiğinde daha da tehlikeli hale gelen iki şey vardır. Bunlar Küstahlık ve Cahillik. Bir kimse cahil ve küstah ya da küstah bir cahil olduğunda bir faciaya dönüşmektedir. Özellikle elinde büyük bir güç varsa. Bunlar bölgedeki kargaşanın ve kaosun daha da artmasına yol açmaktadır."


Süleymani'nin DEAŞ'e karşı savaşta etkili tek güç olduğunu söyleyen Zarif, "Onun öldürülmesinden Trump ve DEAŞ dışında ki hiç kimse mutlu olmamıştır. Sadece Hindistan'da 430 bölgede matem merasimleri düzenlenmiştir" diye konuştu. - TAHRAN

İran, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:52 Kaynak: İHA
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