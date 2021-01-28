İran Dışişleri Bakanı Zarif, Türkiye ile iş birliğinin hayati öneme sahip olduğunu belirtti - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Türkiye ile iş birliğinin hayati öneme sahip olduğunu belirtti

28.01.2021 18:55
İran Dışişleri Bakanı Zarif, Türkiye ile iş birliğinin hayati öneme sahip olduğunu belirtti, System.String[]

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Türkiye ile İran arasında ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerdeki iş birliğinin hayati öneme sahip olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Türkiye ile İran arasında ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerdeki iş birliğinin hayati öneme sahip olduğunu söyledi.

Resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye gelen İran Dışişleri Bakanı Zarif, Türk yetkililerle yapacağı görüşmeler öncesinde İran devlet televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile ilişkilere büyük önem verdiklerini belirten Zarif, "İlişkilerimiz sürekli istişareleri gerektiriyor çünkü Türkiye ile ikili ilişkiler ve bölgesel iş birliği hayati öneme sahip." dedi.

Türkiye'de transit geçiş ve Kafkasya bölgesinde kalıcı bir barışın tesisi dahil olmak üzere ikili ve bölgesel konuları görüşeceklerini aktaran Zarif, "Kafkasya'da kalıcı barış için gerekli koşulların iş birliği yoluyla oluşturulması çok önemli." ifadesini kullandı.

Zarif, Karabağ konusunda 6'lı iş birliği platformu önerilerine ilişkin ise şunları kaydetti:

"Bu mekanizma daha önce Sayın (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan ve bölgedeki diğer yetkililer tarafından gündeme getirilmişti. Bu konuda da görüşmelerim oldu. Görüşmelerin sonucunu Türk yetkililerle paylaşacağım çünkü bu özellikle transit alanında iş birliği açısından önemli bir konu."

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Türk, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran Dışişleri Bakanı Zarif, Türkiye ile iş birliğinin hayati öneme sahip olduğunu belirtti - Son Dakika


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