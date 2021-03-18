İran Dışişleri Bakanı Zarif, Türkiye'ye geliyor - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Türkiye'ye geliyor
18.03.2021 23:20
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağını açıkladı.
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, 19 Mart 2021 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında, Türkiye- İran ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" ifadelerine yer verildi.
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