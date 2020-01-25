İran Dışişleri Bakanı Zarif: "Ukrayna yolcu uçağını düşüren kişi hapiste" - Son Dakika
Son Dakika Politika İran Dışişleri Bakanı Zarif: 'Ukrayna yolcu uçağını düşüren kişi hapiste' - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanı Zarif: "Ukrayna yolcu uçağını düşüren kişi hapiste"

6 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, 1988 yılında ABD tarafından düşürülen İran yolcu uçağına işaret ederek, "ABD şu ana kadar hiçbir özür dilemedi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif:

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, 1988 yılında ABD tarafından düşürülen İran yolcu uçağına işaret ederek, "ABD şu ana kadar hiçbir özür dilemedi. Hatta bu saldırıyı gerçekleştiren ABD'li komutan altın madalya aldı. Ancak Ukrayna yolcu uçağını yanlışlıkla düşüren kişi şu an İran'da hapiste" dedi.


İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, Almanya'da yayınlanan haftalık siyasi Der Spiegel dergisine konuştu. ABD'nin General Kasım Süleymani'yi öldürmesi ile Irak ve bölgedeki varlığının sona erdirilme sürecini başlattığını söyleyen Zarif, "Elbette General Süleymani'nin terör saldırısı ile öldürülmesine rağmen, İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasına karşılık ABD ile müzakere imkansız değildir" ifadesini kullandı.


ABD'nin General Kasım Süleymani'yi öldürerek yanlış hesap yaptığını ve onun ölümüyle bölgede daha rahat edeceklerini düşündüklerini belirterek, "ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak'ta Süleymani'nin ölümünden sonra caddelerde dans eden Iraklılar olduğunu söylemişti. Ancak biz Irak'ta büyük ve görkemli cenaze merasimleri gördük. ABD bu şartlar altında hiçbir fayda ve çıkar elde edemeyecektir" dedi.


İran'ın Irak'ta bulunan ABD üssüne yönelik saldırısını Tahran yönetiminin resmi askeri tepkisi olarak adlandıran Zarif, söz konusu füze saldırısında herhangi bir can kaybını hedeflemediklerini vurgulayarak, "Biz kendi haklarımızı korumak adına en uygun olan karşılığı verdik. Ancak ABD'ye asıl cevabı bölge halkları verecek" ifadesini kullandı.


İran Dışişleri Bakanı Zarif, 1988 yılında ABD tarafından düşürülen İran yolcu uçağına işaret ederek, "ABD şu ana kadar hiçbir özür dilemedi. Hatta bu saldırıyı gerçekleştiren ABD'li komutan altın madalya aldı. Ancak Ukrayna yolcu uçağını yanlışlıkla düşüren kişi şu an İran'da hapiste" dedi. - TAHRAN

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, İran, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:40 Kaynak: İHA
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