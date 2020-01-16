İran Dışişleri Bakanı Zarif, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Ukrayna Dışişleri Bakanı Vladimir Pristayko ile görüşmesinde düşürülen yolcu uçağındaki Ukrayna vatandaşlarının cenazelerini Ukrayna'ya teslim etmeye hazır olduklarını söyledi.



İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Pristayko ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Zarif görüşmede, Ukrayna Havayolları'na ait füzeyle düşürülen yolcu uçağındaki Ukrayna vatandaşlarının cenazelerinin Ukrayna'ya teslim edilmek üzere hazır olduklarını belirtti. İran Dışişleri Bakanı Zarif ayrıca, kara kutunun okunması işlemlerine Ukrayna'dan uzmanların katılabileceğini de ifade etti.



Ukrayna Dışişleri Bakanı Vladimir Pristayko'un ise Ukrayna Havayolları'na ait düşürülen yolcu uçağına ilişkin gerekli bilgilerin paylaşılmasından dolayı İran Dışişleri Bakanı Zarif'e teşekkür ettiği bildirildi.



Öte yandan Tahran- Kiev seferini yapan Ukrayna'ya ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı İran hava savunma sistemi tarafından düşürülmüştü. İran Genelkurmay Başkanlığı 3 gün sonra yayınladığı bildiride uçağın insani bir hata sonucu füze ile düşürüldüğünü duyurmuştu. Uçağın düşürülmesi sonucu 176 kişi hayatını kaybetmişti. - TAHRAN