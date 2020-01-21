İran Dışişleri Bakanı Zarif, Ummanlı mevkidaşıyla bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran Dışişleri Bakanı Zarif, Ummanlı mevkidaşıyla bir araya geldi - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Ummanlı mevkidaşıyla bir araya geldi

6 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile Umman Dışişleri Bakanı Yusuf Bin Alevi Tahran'da bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Ummanlı mevkidaşıyla bir araya geldi, System.String[]

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile Umman Dışişleri Bakanı Yusuf Bin Alevi Tahran'da bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Zarif ile Alevi iki ülke arasındaki siyasi ilişkileri ve bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

İran medyasında, Alevi'nin Tahran ile Washington arasındaki müzakerelerde ara bulucu olmak için Tahran'a geldiği yönünde haberler yer aldı.

Zarif ile Alevi, 17 Ocak'ta da Umman'ın başkenti Muskat'ta görüşmüştü.

Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 08:26 Kaynak: AA
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