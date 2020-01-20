İran Dışişleri Bakanı Zarif Venezuelalı mevkidaşıyla bir araya geldi - Son Dakika

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İran Dışişleri Bakanı Zarif Venezuelalı mevkidaşıyla bir araya geldi
6 saat önce
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza Tahran'da bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 06:22 Kaynak: AA
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza Tahran'da bir araya geldi.
İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlık konutunda gerçekleşen görüşmede Zarif ile Arreaza, ikili iş birliği ve uluslararası konularla ilgili görüş alışverişinde bulundu.
Zarif, Arreaza'ya, Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından yaşananları ve İran'ın çeşitli şehirlerinde düzenlenen cenaze törenlerini anlattı.
Beraberindeki heyetle dün akşam Tahran'a gelen Arreaza'nın diğer İranlı yetkililerle de görüşmesi bekleniyor.
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