İran Dışişleri Bakanı Zarif: "Yakın zamanda Astana Zirvesi düzenlenecek" - Son Dakika
Son Dakika Politika İran Dışişleri Bakanı Zarif: 'Yakın zamanda Astana Zirvesi düzenlenecek' - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanı Zarif: "Yakın zamanda Astana Zirvesi düzenlenecek"

7 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, İdlib ile alakalı Türkiye ve Suriye arasında görüşmeye hazır olduklarını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif:

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, İdlib ile alakalı Türkiye ve Suriye arasında görüşmeye hazır olduklarını söyledi.


İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada İdlib konusunda terör örgütleri ile mücadelede varılan anlaşmanın uygulanması gerektiğini söyleyerek, "Suriye kendi vatandaşlarının güvenliğini sağlamak zorundadır" dedi.


İran'ın İdlib sorununu Türk ve Suriyeli yetkililer ile görüşmeye hazır olduğunu belirten Zarif, "İhtiyaç olması halinde bizden yararlanarak konunun en az zararla çözülmesini sağlayabilirler" ifadesini kullandı.


Türkiye, Rusya ve İran arasında üçlü bir zirvenin olacağını belirten Zarif, "Yakın zamanda Astana zirvesi düzenlenecek" dedi. - TAHRAN

Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye, İdlib, İran, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 01:06 Kaynak: İHA
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