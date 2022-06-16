İran Dışişleri Bakanı: "Zorbaca Davranışlara" Tepkimiz, Güce Dayalı Olur

TAHRAN, 16 Haziran (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Perşembe günü yaptığı açıklamada, Tahran'ın, diplomasinin Viyana nükleer müzakerelerinde "iyi, güçlü ve kalıcı bir anlaşma" elde etmenin en iyi yolu olduğu görüşünü korusa da, İran İslam Cumhuriyeti'nin "zorbaca davranışlara" tepkisinin güce dayalı olacağını belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesine göre, Emir Abdullahiyan açıklamayı, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile telefon görüşmesi sırasında yaptı. İran Dışişleri Bakanı, ABD'nin İran karşıtı bir kararı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu'na sunmaya yönelik "yapıcı olmayan hamlesine" karşılık, ülkesinin, Washington'un yaptırımlarına karşı koymak ve nükleer anlaşma kapsamında halkın ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla Aralık 2020'de İran parlamentosunda kabul edilen bir yasa çerçevesinde barışçıl nükleer faaliyetlerini hızlandırmak için harekete geçtiğini söyledi. Emir Abdullahiyan ABD'nin bu hareketinin, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki müzakerelerde İran'dan siyasi taviz koparma amaçlı olduğunu kaydetti.

Bakan, "Batı'yı diplomasi yoluna her zaman davet ettik ve UAEA Yönetim Kurulu toplantılarından birkaç gün önce de nükleer müzakerelerin nihai anlaşmaya varılıncaya kadar devamına ilişkin bir siyasi plan sunduk" dedi. Hüseyin ise Irak'ın ABD ve diğer Batılı tarafları meseleleri çözmeye ve İran'a uygulanan yaptırımları kaldırmaya her zaman teşvik ettiğini ifade etti. UAEA Yönetim Kurulu geçen hafta, ABD ve müttefikleri tarafından sunulan ve Tahran'ı işbirliği yapmamakla suçlayan İran karşıtı bir kararı kabul etti. İran ise karara tepki olarak, nükleer tesislerindeki bazı UAEA güvenlik kameralarını kapatmak gibi bir takım takviye tedbirler aldı. İran, Tahran'a yönelik yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer programına bazı kısıtlamalar getirmeyi kabul ettiği, resmi adı Kapsamlı Ortak Eylem Planı olan nükleer anlaşmayı, Temmuz 2015'te dünya güçleri ile imzalamıştı. Ancak eski ABD Başkanı Donald Trump, Mayıs 2018'de ABD'yi anlaşmadan çekerek, Washington'un Tahran'a uyguladığı tek taraflı yaptırımları tekrar uygulamaya koydu. Bu da İran'ın misilleme olarak anlaşma çerçevesindeki bazı nükleer taahhütlerini azaltmasına neden oldu.