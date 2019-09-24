Son Dakika Haberleri: İran Dışişleri Bakanından Almanya, İngiltere ve Fransa'ya tepki
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İran Dışişleri Bakanından Almanya, İngiltere ve Fransa'ya tepki

1 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Zarif, "3 AB ülkesi ABD'nin ayrılmasından sonra nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmede başarısız olmuşlardır.

İran Dışişleri Bakanından Almanya, İngiltere ve Fransa'ya tepki, System.String[]

İran Dışişleri Bakanı Zarif, "3 AB ülkesi ABD'nin ayrılmasından sonra nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmede başarısız olmuşlardır." dedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, İran, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:55 
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