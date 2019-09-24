İran Dışişleri Bakanından Almanya, İngiltere ve Fransa'ya tepki
1 saat önce
İran Dışişleri Bakanı Zarif, "3 AB ülkesi ABD'nin ayrılmasından sonra nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmede başarısız olmuşlardır.
İran Dışişleri Bakanı Zarif, "3 AB ülkesi ABD'nin ayrılmasından sonra nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmede başarısız olmuşlardır." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:55
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