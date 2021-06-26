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İran Dışişleri Bakanlığı: "ABD ile nükleer anlaşma mümkün ama başarısız Trump politikalarının terk edilmesi gerekiyor" - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanlığı: "ABD ile nükleer anlaşma mümkün ama başarısız Trump politikalarının terk edilmesi gerekiyor"

26.06.2021 20:31
İran Dışişleri Bakanlığı:

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, ABD ile nükleer anlaşmanın mümkün olduğunu ancak eski ABD Başkanı Donald Trump'ın başarısız politikalarının terk edilmesi gerektiğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, ABD ile nükleer anlaşmanın mümkün olduğunu ancak eski ABD Başkanı Donald Trump'ın başarısız politikalarının terk edilmesi gerektiğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Viyana'da devam eden nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakereleri hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Hatipzade açıklamasında, ABD ile nükleer anlaşmanın mümkün olduğunu ancak eski ABD Başkanı Donald Trump'ın başarısız politikalarının terk edilmesi gerektiğini ifade etti. Hatipzade paylaşımında, "Biz ABD'nin ihlal ettiği anlaşmayı korumak için müzakerelerdeki en aktif taraftık. Görüşmelerdeki ön anlaşma metinlerini de komisyona biz sunuyorduk. ABD ile anlaşmanın olabileceğine inanıyoruz. Bunun için ABD yönetiminin Trump'ın başarısız mirasını terk etme kararı alması gerekiyor. Bu müzakereler süresiz olmayacak" ifadelerini kullandı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran ile nükleer anlaşmanın tam uygulanması ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı görüşmeler, 6 Nisan tarihinde başlamıştı. - TAHRAN

Dışişleri Bakanlığı, Donald Trump, Nükleer, İran, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İran Dışişleri Bakanlığı: 'ABD ile nükleer anlaşma mümkün ama başarısız Trump politikalarının terk edilmesi gerekiyor' - Son Dakika


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