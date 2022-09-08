İran'dan Arnavutluk'un "Tahran ile diplomatik ilişkiyi kesme" kararına tepki - Son Dakika
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İran'dan Arnavutluk'un "Tahran ile diplomatik ilişkiyi kesme" kararına tepki

08.09.2022 01:50
İran'dan Arnavutluk'un "Tahran ile diplomatik ilişkiyi kesme" kararına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı, Arnavutluk hükümetinin temmuz ayında dijital altyapılarına gerçekleştirilen siber saldırıyı gerekçe göstererek aldığı İran ile diplomatik ilişkileri kesme kararını kınadı.

İran Dışişleri Bakanlığı, Arnavutluk hükümetinin temmuz ayında dijital altyapılarına gerçekleştirilen siber saldırıyı gerekçe göstererek aldığı İran ile diplomatik ilişkileri kesme kararını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Arnavutluk hükümetinin Tahran'a yönelik iddialarının asılsız, bu tür iddialarla İran ile siyasi ilişkilerin kesilmesinin de yersiz bir hareket olduğu belirtildi.

İran'ın siber saldırılara maruz kalan ülkelerden biri olduğu ifade edilen açıklamada, Tahran yönetiminin, siber alemin, diğer ülkelerin kritik dijital altyapılarına saldırmak için bir araç olarak kullanılmasını reddettiği ve kınadığı bildirildi.

İran aleyhine iddiaların yayılmasında üçüncü tarafların rolü olduğu öne sürülen açıklamada, bunun terörü ve fitneyi destekleyen ülkelerin etkisiyle gerçekleştiği belirtildi.

Arnavutluk hükümetinin kararının açıklanmasının hemen ardından gelişen olaylara dikkatin çekildiği açıklamada, "Amerikan hükümetinin açıklamasının hemen yayınlanması ve bu kararın Siyonist medya tarafından kabul edilmesi, İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı önceden planlanmış bir siyasi atmosfer yaratma planının varlığına işaret etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Ne olmuştu?

Arnavutluk makamları, temmuz ayında ülkenin yurt dışından senkronize edildiğinden ve gerçekleştirildiğinden şüphelenilen büyük bir siber saldırıya maruz kaldığını açıklamıştı.

Arnavutluk Ulusal Bilgi Toplumu Ajansı, saldırı nedeniyle çevrim içi kamu hizmetlerine ve bazı hükümet web sitelerine erişimi geçici olarak kapatmış, daha sonra açmıştı.

Arnavutluk, dijital altyapılarına gerçekleştirilen siber saldırı eylemine cevap olarak İran ile diplomatik ilişkilerin kesilmesine karar verildiğini bildirmişti.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Bakanlar Kurulunun, İran ile diplomatik ilişkilerin derhal kesilmesi kararının İran Büyükelçiliğine resmi bir nota ile iletildiğini, güvenlik personeli de dahil olmak üzere tüm diplomatik ve teknik-idari personelin 24 saat içinde Arnavutluk Cumhuriyeti topraklarından ayrılmasının talep edildiğini açıklamıştı.

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Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Tragger, Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'dan Arnavutluk'un 'Tahran ile diplomatik ilişkiyi kesme' kararına tepki - Son Dakika

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