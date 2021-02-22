İran, Bakan Zarif'in Türkiye aleyhine yaptığı iddia edilen açıklamasını yalanladı - Son Dakika

İran, Bakan Zarif'in Türkiye aleyhine yaptığı iddia edilen açıklamasını yalanladı

22.02.2021 19:43
İran, Bakan Zarif'in Türkiye aleyhine yaptığı iddia edilen açıklamasını yalanladı, System.String[]

İran Dışişleri Bakanlığı, Muhammed Cevad Zarif'in "Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki askeri varlığını reddettikleri" yönünde açıklamada bulunduğu iddialarını yalanladı.

İran Dışişleri Bakanlığından adının açıklanmasını istemeyen bir kaynak, AA muhabirinin sorusu üzerine Zarif'in Türkiye aleyhine yaptığı iddia edilen ifadelerle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, Zarif'in söylediği iddia edilen sözlerle ilgili, "Bu sözler temelsizdir ve cevabı hakkedecek ciddiyetten yoksundur." ifadeleri kullanıldı.

ZARİF'İN SÖYLEDİĞİ İDDİA EDİLEN SÖZLER KISA SÜREDE YAYILDI

Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonunun sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşımda Zarif'in, "Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki askeri varlığını reddediyor ve bu yöndeki politikasını yanlış buluyoruz." ifadelerini kullandığı iddia edilmişti. Bu iddia başka basın organları tarafından da kullanılmış ve sosyal medyada yayılmıştı.

İran, Bakan Zarif'in Türkiye aleyhine yaptığı iddia edilen açıklamasını yalanladı

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Irak, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran, Bakan Zarif'in Türkiye aleyhine yaptığı iddia edilen açıklamasını yalanladı - Son Dakika


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