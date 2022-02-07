Üye Girişi
İran Dışişleri Bakanlığı: Nükleer anlaşmayla ilgili ekonomik yaptırımların kaldırılması kırmızı çizgimiz - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanlığı: Nükleer anlaşmayla ilgili ekonomik yaptırımların kaldırılması kırmızı çizgimiz

07.02.2022 13:41
İran Dışişleri Bakanlığı: Nükleer anlaşmayla ilgili ekonomik yaptırımların kaldırılması kırmızı çizgimiz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, ekonomik yaptırımların kaldırılmasının Tahran yönetiminin kırmızı çizgisi olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, ekonomik yaptırımların kaldırılmasının Tahran yönetiminin kırmızı çizgisi olduğunu söyledi.

İran devlet televizyonunda yer alan habere göre Hatibzade, başkent Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlediği haftalık basın toplantısında, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yarın 8'inci turu düzenlenecek nükleer müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hatibzade, "Nükleer anlaşmayla ilgili ekonomik yaptırımların kaldırılması İran'ın kırmızı çizgisidir. Beklentimiz, ABD heyetinin Washington'dan Viyana'ya döndüğünde ajandalarında ABD'nin siyasi kararı olan yaptırımların nükleer anlaşma kapsamında kaldırılması ve olumlu söylemlerin icraata dönüştürülmesinin bulunmasıdır." dedi.

Nükleer anlaşmadan çıkması sonrasında Washington yönetiminin ekonomik kayıplarını İran halkına ödetme yoluna gitmesinin doğru bir yöntem olmadığına değinen Hatibzade, ABD'nin İran halkının güvenini kazanmak için çaba göstermesi gerektiğini savundu.

İran'ın nükleer faaliyetleri konusundaki Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan anlaşma, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ile Almanya ve İran arasında 2015 yılında imzalanmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de ülkesini tek taraflı olarak anlaşmadan çekmesi kararı sonrasında İran'a uygulanan ekonomik yaptırımlar tekrar uygulanmaya konmuştu. Bunun üzerine Tahran yönetimi nükleer faaliyetlerine aşamalı olarak geri dönmüştü.

KOEP'in yürürlüğe konulmasına yönelik görüşmeler, 29 Kasım 2021'de Avusturya'nın başkenti Viyana'da başlamıştı.

YORUMLAR
500

Dışişleri Bakanlığı, Nükleer, Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran Dışişleri Bakanlığı: Nükleer anlaşmayla ilgili ekonomik yaptırımların kaldırılması kırmızı çizgimiz - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:34 İBB uyardı! İstanbul bu akşam yağışlı havanın etkisi altına girecek
13:28 En pahalı sperm! Satışından 1,25 milyon lira elde etti
12:43 12 yaşındaki çocuğu acı çekmesinden zevk aldıkları için öldürdüler: 20 yıl sonra DNA'sı bulundu, müebbetleri isteniyor!
13:20 Fenerbahçe'de Pelkas'ın defteri dürüldü!
13:19 Bahar döneminde yurtlardaki ücretsiz internet kotasının iki katına çıkarılarak 32 GB'ye yükselecek
12:56 8 Şubat'ta sakın hasta olmayın: Doktorlar bütün Türkiye'de greve gidiyor!
12:42 Bir cinayetin perde arkası: Büyükçekmece'deki kazı, Narcos Türkiye senaryosu gibi!
12:35 Korkunç kaza Ankara'da yaşandı! Yük treni otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
12:32 Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu geçici olarak görevden alındı
12:18 Son anda kurtarıldı! Sevgilisiyle kavga eden genç, göle atladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 13:51:43. #1.13#
SON DAKİKA: İran Dışişleri Bakanlığı: Nükleer anlaşmayla ilgili ekonomik yaptırımların kaldırılması kırmızı çizgimiz - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement