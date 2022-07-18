İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Abd, İran Fobisi Yayarak Ortadoğu'da Gerilim Yaratmaya Çalışıyor - Son Dakika
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Abd, İran Fobisi Yayarak Ortadoğu'da Gerilim Yaratmaya Çalışıyor

18.07.2022 11:54
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Abd, İran Fobisi Yayarak Ortadoğu'da Gerilim Yaratmaya Çalışıyor

TAHRAN, 18 Temmuz (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani Pazar günü, ABD Başkanı Joe Biden'ın İran'ın nükleer faaliyeti hakkındaki son iddialarını, bölgede gerilim ve krizlere yol açmayı amaçlayan "İran fobisini teşvik etmede başarısız bir politika" olarak reddetti.

TAHRAN, 18 Temmuz (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani Pazar günü, ABD Başkanı Joe Biden'ın İran'ın nükleer faaliyeti hakkındaki son iddialarını, bölgede gerilim ve krizlere yol açmayı amaçlayan "İran fobisini teşvik etmede başarısız bir politika" olarak reddetti. Nasır Kenani, Joe Biden'ın Ortadoğu ziyareti sırasında yaptığı İran karşıtı açıklamalarının " Washington'un bölgede fitne ve tansiyonu körükleme politikasının bir parçası" olduğunu söyledi. Amerikan karanlık siciline ve diğer ülkelere karşı düşmanlık tarihini hatırlatan Kenani, ABD'nin bir dizi bölge ülkesine saldırıp işgal ettiğini ve çok sayıda silah satmasının yanı sıra bölge devletlerinin iç işlerine sürekli müdahale ettiğini belirtti.

İran'ın nükleer teknolojiyi uluslararası kurallar ve düzenlemeler çerçevesinde yalnızca barışçıl amaçlarla kullanmaya yönelik stratejik politikasını yeniden teyit eden Nasır Kenani, İran'ın yaptırımların kaldırılması ve 2015 nükleer anlaşmasının yeniden canlandırılmasına ilişkin müzakerelerin sürdürülmesinde kararlı olduğunu söyledi. İran'ın komşular ve bölgesel inisiyatiflerle diyalogları iyi karşılamaya yönelik ilkeli ve yapıcı politikasını vurgulayan Kenani, "bölge hükümetlerinin toplu güvenlik, barış, istikrar ve kalkınma lehine yapıcı adımlar atmasının beklendiğini" dile getirdi. Biden, Perşembe günü Kudüs'te yayınlanan ABD- İsrail ortak bildirisinde, ABD'nin "ulusal gücünün tüm unsurlarını" kullanma pahasına olsa bile İran'ın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceğini belirtmiş ve "İran'ın saldırganlığına ve istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerine karşı koymak için" diğer ortaklarla birlikte çalışma kararlılığını ifade etmişti.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Abd, İran Fobisi Yayarak Ortadoğu'da Gerilim Yaratmaya Çalışıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Abd, İran Fobisi Yayarak Ortadoğu'da Gerilim Yaratmaya Çalışıyor - Son Dakika
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