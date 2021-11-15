İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Biden'ın açıklamalarını dikkatle takip ettiklerini söyledi - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, ABD Başkanı Joe Biden'ın sözlerini dikkatle takip ettiklerini ve Viyana'daki müzakerelerde güvence isteyeceklerini belirtti.

Hatibzade, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında nükleer anlaşmaya ilişkin açıklamada bulundu.

Hatibzade, Biden'ın dünya piyasalarında petrol arzının yeterli olması nedeniyle İran'dan petrol alımının azaltılabileceği şeklindeki açıklamasıyla ilgili olarak, "Biden'ın söyledikleri dünyanın birbiriyle ne kadar bağlantılı olduğunu gösteriyor. Hiçbir ülke hiçbir piyasadan silinemez." dedi.

ABD'nin 40 yıldır İran'ı dünya piyasasından silmek için her türlü çabayı gösterdiğini ancak netice alamadığını savunan Hatibzade, şunları kaydetti:

"Biden'ın söylediklerini dikkatle takip ediyoruz. Viyana'da bu söylemler ve tavırlar temelinde müzakere yapacak ve güvenceler isteyeceğiz."

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi'nin, kısa zaman içinde Tahran'a ziyaret gerçekleştireceğini aktaran Hatibzade, Suudi Arabistan ile müzakerelerde ise yeni bir gelişme olmadığını, karşı taraftan adım beklediklerini söyledi.