İran: Nükleer görüşmelerde Batı ile ABD, 3-4 konuda henüz siyasi karar almadı - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden nükleer görüşmelerde taslak metnin hazırlandığını fakat Batı ülkeleri ile ABD'nin 3-4 temel konuda henüz bir siyasi karar almadığını söyledi.

İran devlet televizyonuna göre Hatibzade, başkent Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlediği haftalık basın toplantısında, Viyana'da devam eden nükleer müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hatibzade, "Ortaklaşa hazırlanan metin taslak suretinde hazırlandı. Fakat Batı (İngiltere, Almanya ve Fransa) ülkeleri ve ABD, 3-4 temel konuda henüz siyasi karar almadılar." dedi.

Ekonomik yaptırımların kaldırılması, anlaşmanın uygulanmasına yönelik garanti verilmesi ve bazı siyasi iddiaların giderilmesi gerektiğini dile getiren Hatibzade, "Viyana'da yeni bir anlaşma yapacak değiliz. Anlaşma 2015 yılında yapıldı." ifadelerini kullandı.

Nükleer müzakerelerle ilgili istişarelerde bulunmak üzere geçen günlerde Tahran'a gelen İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri dün akşam Viyana'ya dönmüştü.

Viyana nükleer müzakereleri

İran'ın nükleer faaliyetleri konusundaki Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan anlaşmanın ilki, 2015 yılında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ile Almanya ve İran arasında imzalanmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de ülkesini tek taraflı olarak anlaşmadan çekmesi kararı sonrasında İran'a yönelik ekonomik yaptırımlar tekrar uygulamaya konulmuştu. Bunun üzerine Tahran yönetimi nükleer faaliyetlerine aşamalı olarak geri dönmüştü.

KOEP'in yürürlüğe konulmasına yönelik görüşmeler, Kasım 2021'de Avusturya'nın başkenti Viyana'da yeniden başlamıştı.