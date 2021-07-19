İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade: "Afganistan'daki gerginliğe daha fazla tahammülümüz yok" - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Afganistan'dan İran'a olası göç ihtimaline karşı sınır güvenliklerini arttırdıklarını belirterek, Afganistan'da artan gerginliğe daha fazla tahammüllerinin olmadığını kaydetti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade düzenlediği haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, Afganistan'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti. Bölgedeki güvenlik durumunun İran için önemine dikkat çeken Hatipzade, Afganistan'dan İran'a olası göç ihtimaline karşı önlemler aldıklarını ve sınır güvenliklerini artırdıklarını belirtti. Hatipzade, "Afganistan'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Sınırlardaki durumu dikkatle kontrol ediyor ve izliyoruz. Durumu değerlendiriyoruz ve değerlendirmeye devam edeceğiz. Afganistan'ın güvenliği bizim de güvenliğimizdir" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Afganistan'daki gelişmelere ilişkin karar alacaklarını bildiren Sözcü Hatipzade, "İran olarak Afganistan'daki gerginliğe daha fazla tahammülümüz yok" ifadelerini kaydetti.

"Afganistan'daki gruplar ile görüşmelere devam etmeye hazırız"

Açıklamasında, Afganistan'da tek çözüm yolunun müzakere ve diplomasi olduğuna dikkat çeken Hatipzade, Afganistan'daki gruplarla görüşmelere hazır olduklarını kaydetti. Hatipzade, "Afgan gruplarıyla aktif olarak temas halindeyiz. Afganistan'daki gruplar ile görüşmelere devam etmeye hazırız. Bu yöndeki her türlü girişimi memnuniyetle karşılıyor ve destekliyoruz. Afgan gruplarında verdikleri sözlere bağlı kalmaları gerekiyor. Afgan grupları arasında geniş katılımlı görüşmeler Afganistan'da barışa katkı sağlayabilir" dedi.

Viyana müzakerelerinde 7. tur için yeni hükümet beklenecek

Sözcü Hatipzade, Avusturya'nın başkenti Viyana'da son olarak 6. düzenlenen nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerinde 7. tur için İran'da yeni hükümetin kurulmasının bekleneceğini kaydetti. Hatipzade, "Viyana'da müzakereler bu zamana kadar ciddiyetle sürdürüldü. Bugün ise doğal olarak 7. tur görüşmeleri için halk oylaması ile görev başına gelen yeni hükümetin kurulması bekleniyor" ifadelerini kullandı.

İran'da temel dış politikanın, Dini Lider ve diğer üst makamlarca belirlendiğini işaret eden Hatipzade, "Yürütme organı, belirlenen bu politikaları uygulamakla sorumlu. Bu, yeni hükümet ile de devam edecektir" dedi.

ABD, mahkum takasını nükleer müzakerelere bağlamak istiyor

ABD ile mahkum takasına ilişkin son duruma da değinen Hatipzade, Washington yönetiminin mahkum takasını Viyana müzakerelerine bağlamak istediğini ve bunun insani bir tutum olmadığını kaydetti. Hatipzade, mahkum takasına ilişkin ABD yönetiminden gelen açıklamaların hayret verici olduğunu belirterek, "Viyana'daki JCPOA görüşmelerine ek olarak, bu insani konuda ABD ile dolaylı ve İngiltere ile paralel olarak ayrı görüşmeler yaptık. ABD'de ve bazı Avrupa ülkelerinde haksız yere ve acımasızca ve diğer ülkelerde asılsız suçlamalarla tutuklanan İranlıları serbest bırakmak İran'ın önceliğidir" ifadesini kullandı.

ABD'nin mahkum takasına ilişkin görüşmeleri Viyana müzakerelerine bağlama çabasının görüşmeleri zora sokacağını aktaran Hatipzade, "Mahkum takasına ilişkin görüşmelerde taraflar üzerlerine düşeni yapmadılar. İran, Viyana görüşmelerinde 7. tur için yeni hükümetin bekleneceğini belirttiğinde ABD, bu insani meseleyi nükleer müzakerelere bağlama arayışına girdi. Bu yanlış bir yol ve görüşmeleri zora sokacaktır" dedi. - TAHRAN